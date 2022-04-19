Лондон, , 14:48 — REGNUM Британский велогонщик Брэдли Уиггинс рассказал, что в возрасте 13 лет его склонял к сексуальному контакту его тренер. Об этом 19 апреля пишет Daily Mail.

Велогонщик

По словам 41-летнего Уиггинса, в том возрасте он «не в полной мере понимал» происходящее. Спортсмен признался, что не рассказывал об этом родителям, так как считал своего отчима «довольно жестоким» человеком.

Уиггинс добавил, что позже страдал от депрессии, однако занятия спортом помогли из неё выйти. «Все это повлияло на меня, когда я стал взрослым… Я был довольно странным подростком во многих отношениях, и я думаю, что езда на велосипеде возникла из-за невзгод», — поделился он.

ИА REGNUM напоминает, что Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира на треке, чемпионом мира на шоссе и победителем Тур де Франс 2012. В 2016 году он завершил карьеру.

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