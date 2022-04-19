Москва, , 14:47 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинскими боевиками населенного пункта в Белгородской области, сообщили 19 апреля в пресс-службе СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«ГСУ (Главным следственным управлением) СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины населенного пункта в Белгородской области», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом).

По данным следствия, 19 апреля украинские боевики обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино Белгородской области. В результате обстрела есть пострадавшие, их число уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств.