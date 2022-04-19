Москва, 19 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. При расследовании преступлений, которые были совершены киевскими боевиками, Следственным комитетом России будет проанализирована информация американских журналистов. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что в одном из изданий США был обнародован материал, в котором есть вывод о том, что украинские боевики использовали запрещенные кассетные боеприпасы.

Также указывается, что американские журналисты нашли фрагмент такого боеприпаса, который, как предполагается, был выпущен из реактивной системы залпового огня в селе Гусаровка Харьковской области.

«В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны вышеуказанная информация будет тщательно анализироваться, а также сопоставляться с уже имеющимися у следствия данными, связанными с использованием украинскими националистами подобного вооружения в других населенных пунктах», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее факты убийств украинскими нацистами мирных жителей с целью завладения их автомобилями поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.