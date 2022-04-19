Донецк, 19 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

В 13:50 с украинских позиций в населённом пункте Пески был обстрелян Куйбышевский район Донецка. По городу выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.