Лондон, , 14:34 — REGNUM Самоходные зенитные установки Stormer направит в помощь Украине Великобритания, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

С таких бронированных машин запускаются противовоздушные ракеты Starstreak, способные поражать самолёты и вертолёты. Ожидается, что министр обороны Бен Уоллес проинформирует об этом на текущей неделе Палату общин парламента Великобритании.

«Великобритания направит на Украину бронированные машины Stormer, чтобы оказать помощь киевским войскам на фоне возрастающего напряжения на востоке страны», — отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля британский премьер Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Киев продолжит получать вооружение, в том числе — бронетехнику.

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