Москва, , 14:17 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручения изучить информации о готовящихся провокациях на территории Украины. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СК.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Бастрыкин дал поручение центральному аппарату СК установить обстоятельства подготовки провокации в Одесской области. По данным Минобороны, сотрудники СБУ планируют провести демонстративный расстрел мирных граждан, предварительно переодевшись в российскую военную форму.

«Следственный комитет России запросит у Министерства обороны РФ сведения о подготовке провокаций в Одесской области, а также провокаций, которые могут быть совершены украинскими националистами на Пасху в Запорожской, Николаевской, Харьковской и других областях», — говорится в заявлении СК.

Уточняется, что будут предприняты меры по выявлению лиц, причастных к организации провокаций.