Москва, 19 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Факты убийств украинскими нацистами мирных жителей с целью завладения их автомобилями поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что из сообщений в одном из интернет-мессенджеров от жителей Краматорска стало известно, что украинские нацисты совершили серию убийств мирных жителей для того, чтобы завладеть их транспортными средствами.

Также уточняется, что на выезде из Краматорска по дороге Н-20 в направлении Славянска киевские боевики останавливали автомобили и изымали, а при попытке сопротивления расстреливали на обочине автовладельцев вместе с пассажирами. При этом сообщается о 23 убитых местных жителях.

«Глава ведомства поручил фиксировать указанные факты, обеспечить сбор доказательств, установить всех потерпевших и причастных к убийствам лиц», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что основные аварийно-восстановительные работы завершены в селе Головчино.