Москва, 19 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российская Федерация призывает США обсудить неразмещение оружия в космосе. Об этом 19 апреля сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

По словам Рябкова, которые приводит РИА Новости, Россия призывает США вернуться к конструктивному обсуждению договора о неразмещении первыми оружия в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роскосмосе прокомментировали заявление вице-президента США о прекращении испытаний противоспутникового оружия.