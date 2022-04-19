Москва, , 14:04 — REGNUM Законопроект, позволяющий требовать возмещение за получение квартиры меньшей площади по договору долевого строительства, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недопустимы станут ситуации, когда человек приобретает по договору долевого участия помещение одной площади, получает меньше квадратных метров, но требовать возмещение не может, поскольку в договоре этого не предусмотрено», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Законопроектом также вводится запрет на принуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

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