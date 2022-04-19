Грайворонский район, Белгородская область, 19 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Основные аварийно-восстановительные работы завершены в селе Головчино, сообщил 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал вячеслава Гладкова Снаряд ВСУ

Ремонтные бригады восстановили давление в газопроводе, начинается запуск ресурса в жилые дома. В селе также возобновили подачу электроэнергии.

Кроме того, губернатор побывал в больнице, куда с ранениями были госпитализированы двое местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе фиксируют разрушения после обстрела со стороны Украины утром 19 апреля. Пострадали три человека.