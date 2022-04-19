Мариб, Йемен, , 13:49 — REGNUM Стороны конфликта в Йемене нарушили условия режима прекращения огня. Об этом 19 апреля сообщает телеканал Belqees.

Хуситы Https://t.me/YemenWrath

По данным журналистов, правительственные войска и силы повстанцев-хуситов обменялись артиллерийскими обстрелами на фронтах провинции Мариб. В результате обстрелов имеются погибшие и раненые с обеих сторон.

Отмечается, что военные действия продолжаются в южных и западных районах провинции. Местные источники также сообщают, что хуситы используют перемирие для мобилизации новых бойцов в свои ряды и отправки подкреплений на фронты провинций Мариб, Таиз и Ходейда.

Ранее правительство Йемена и повстанцы-хуситы договорились о введении режима прекращения огня на время месяца Рамадан – со второго апреля по второе мая 2022 года.