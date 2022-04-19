Москва, 19 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль продолжает осциллировать в тесном диапазоне и не отходит от уровня 80 руб., который остается точкой притяжения на протяжении последней недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Причем после неудачной попытки прорваться выше 82 руб. доллар демонстрирует небольшой нисходящий уклон в пределах сужающегося горизонтального канала.

Российская валюта продолжает игнорировать как внутренние, так и внешние факторы. Так, сообщение Банка России о возможном послаблении параметров продажи экспортной выручки с 80% осталось незамеченным.

Отчасти отсутствие реакции объясняется тем, что игроки просто не торопятся делать выводы и дождаться деталей, которые могут быть озвучены в ближайшие дни.

Кроме того, дальнейшее сокращение поддержки вполне ожидаемо, учитывая недавнее укрепление курса рубля и его нынешнюю стабилизацию.

За периодом консолидации «россиянина» с большой долей вероятности последует его ослабление. Корректировка нормативов продажи экспортной выручки в сочетании с грядущим снижением ставки ЦБ РФ не предполагают укрепления курса

Равно как и растущий доллар, который 19 апреля уже успел дотянуться до мартовских максимумов 2020 года на очередных ястребиных комментариях ФРС США.

В ближайшее время пара доллар/рубль, похоже, продолжит обхаживать отметку 80 руб. с последующим прорывом выше 82 руб., к уровню 85 руб. В роли ближайшей поддержки выступает зона 78,80-78,70 руб.», — полагает эксперт.

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