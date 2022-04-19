София, , 13:24 — REGNUM Части 42-го механизированного батальона армии Болгарии совместно с американской ротой сил быстрого реагирования проведут на болгарском полигоне Ново-Село (Сливенская область на юго-востоке страны) учения в рамках масштабных маневров боевой группы НАТО в регионе. Об этом 19 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанные подразделения продемонстрируют возможности бронемашин Striker. Точное количество военнослужащих и единиц техники, которые примут участие в мероприятии, не сообщается.

Напомним, ранее в Болгарию прибыли 150 военных и 60 БМП и танков армии США.