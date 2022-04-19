Бухарест, , 13:21 — REGNUM По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в уезде Телеорман на юге Румынии. Об этом 19 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

По предварительным данным, инцидент произошел в 07:30 по местному времени, когда на шоссе в условиях плохой видимости столкнулись три легковых автомобиля и бензовоз. В итоге движение на указанном участке дороги, соединяющей регион с румынско-болгарской границей, было заблокировано.

Все пострадавшие были доставлены в региональную клинику. Состояние их здоровья врачам опасения не внушает.

Ведется следствие.