София, 19 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Сотни тысяч болгарских граждан не смогли вовремя получить полагающиеся им пенсии, пособия по безработице и другие льготные выплаты из-за сбоя в компьютерных программах государственного предприятия «Почта Болгарии» («ПБ»), вызванного хакерской атакой. Об этом 19 апреля сообщает БТВ.

David Whelan Хакер

Согласно официальной информации, неизвестные злоумышленники блокировали доступ к основным базам данных структуры, в результате чего информация о соответствующих получателях была фактически уничтожена.

По словам вице-премьера Болгарии по вопросам государственного управления Калины Константиновой, в последние годы системы безопасности «ПБ» находились «в крайне запущенном состоянии».

«Необходимо выделение дополнительных средств на создание эффективной защиты от проникновения извне на указанные серверы», — подчеркнула, в частности, она.

В настоящее время ведутся отраслевые ремонтные работы. Предполагается, что в полном объеме процесс выплаты пенсий и льгот будет возобновлен не ранее следующей недели.