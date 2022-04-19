Москва, 19 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Приглашения участвовать в глобальном саммите по ситуации с пандемией президент России Владимир Путин пока не получал. Об этом 19 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не располагаю этой информацией, проверим. Единственное, что могу сказать: на уровне президента не было никаких приглашений», — сказал Песков.

Ранее в Белом доме сообщили о планах провести международный саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Предварительно, он должен пройти 12 мая в формате видеоконференции.

Напомним, первый такой саммит проводился администрацией президента США в сентябре 2021 года.