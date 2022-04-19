Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Две линии метрополитена Санкт-Петербурга получат своё продолжение, строительство новых подземных объектов начнётся в 2022 году. Об этом 19 апреля на заседании регионального правительства заявил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции метро «Горный институт» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метрострой Северной столицы» приступит к выполнению работ на Невско-Василеостровской линии, от станции метро «Беговая» до станции «Зоопарк»; Красносельско-Калининской линии, от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал», и приступит к реконструкции вестибюля станции метро «Чернышевская», — уточнил Андрей Левакин.

В Петербурге активно ведётся строительство метрополитена. Процесс ускорился за счёт передачи этой работы в АО «Метрострой Северной столицы» после банкротства ОАО «Метрострой».

Напомним, ранее в Смольном представили план открытия новых станций метрополитена. Так, в 2024 для жителей и гостей города станут доступны такие станции, как «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». Всего к 2031 году в Петербурге должна открыться 21 новая станция метро.

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