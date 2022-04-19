Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Две линии метрополитена Санкт-Петербурга получат своё продолжение, строительство новых подземных объектов начнётся в 2022 году. Об этом 19 апреля на заседании регионального правительства заявил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро «Горный институт» в Петербурге

«Метрострой Северной столицы» приступит к выполнению работ на Невско-Василеостровской линии, от станции метро «Беговая» до станции «Зоопарк»; Красносельско-Калининской линии, от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал», и приступит к реконструкции вестибюля станции метро «Чернышевская», — уточнил Андрей Левакин.

В Петербурге активно ведётся строительство метрополитена. Процесс ускорился за счёт передачи этой работы в АО «Метрострой Северной столицы» после банкротства ОАО «Метрострой».

Напомним, ранее в Смольном представили план открытия новых станций метрополитена. Так, в 2024 для жителей и гостей города станут доступны такие станции, как «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт». Всего к 2031 году в Петербурге должна открыться 21 новая станция метро.