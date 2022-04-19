Париж, , 13:09 — REGNUM Группа Stellantis, транснациональная корпорация по производству автомобилей, объявила во вторник, 19 апреля, о приостановке работы своего единственного завода в Калуге из-за международных санкций против России и нехватки запчастей, сообщает Le Figaro.

Церемония торжественного запуска новых проектов группы Stellantis на заводе ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области 20.07.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

«После перекрестных санкций и ежедневных логистических трудностей компания Stellantis приняла решение приостановить свою производственную деятельность в Калуге, чтобы гарантировать полное соблюдение всех санкций и защитить своих сотрудников», — говорится в заявлении Stellantis.

Автомобильная группа уже объявила в начале марта о прекращении экспорта и импорта в Россию.

По данным группы, 2700 сотрудников предприятия были отправлены в отпуск до начала июня.

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