Исилькуль, Омская область, 19 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Исилькульском районе Омской области сожгли два венка у памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Ysia.ru Прокуратура

Информация о сожжении венков поступила в правоохранительные органы 18 апреля. В ходе проверки было установлено, что трое мужчин днём находились на территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в городе Исилькуле. Они подожгли два венка на бетонном пьедестале с металлической чашей Вечного огня.

Личность поджигателей установлена. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора.

Как уточнили в ведомстве, в марте 2022 года по результатам прокурорской проверки в администрацию Исилькульского городского поселения вносилось представление об устранении нарушений законодательства об объектах культурного наследия. Мемориальное сооружение нуждалось в ремонте и восстановлении мраморных плит.

В результате местные власти заключили муниципальный контракт на выполнение работ по устранению повреждений на объекте культурного наследия. Работы в рамках контракта проведены частично.

По информации областного СУ СКР, трое мужчин, которые сожгли венки, ранее судимы за кражи и грабежи. Также известно, что они были пьяны. В результате поджога обгорели мемориальные плиты.

Личности злоумышленников установили с помощью камер видеонаблюдения. Один из задержанных — 33-летний житель города Омска. Он приехал в гости к знакомым в Исилькуль. Употребив спиртное, мужчины подожгли возложенные венки, после чего скрылись. Свои действия они объяснили алкогольным опьянением.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, омич пытался уехать из Исилькуля, но его задержали оперативники. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбой.

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