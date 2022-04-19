Москва, , 13:05 — REGNUM Запад уже не в состоянии вводить серьёзные санкции против России. Об этом 19 апреля сообщил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, новые жёсткие ограничения приведут к коллапсу не российской, а европейской экономики. Поэтому возможности Евросоюза вводить санкции теперь ограничены. Это обстоятельство играет на руку российской экономике и курсу рубля.

«С санкциями у Запада проблемы. Основной арсенал санкций они исчерпали. Придумать что-то ещё, что не вызовет коллапс европейской экономики почти нереально. Поэтому ажиотажного спроса на валюту я не наблюдаю», — сказал Колташов.

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