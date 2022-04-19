Кишинёв, 19 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду согласовала закон, запрещающий публичную демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и других знаков, которые можно истолковать как поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Соответствующий указ 19 апреля обнародовала пресс-служба молдавского президента.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

Закон вводит положения в Кодекс нарушений о наказании за использование символики. Физическим лицам грозит штраф в размере 9 тыс. леев (около 39 тыс. рублей), а юридическим —18 тыс. леев.

Закон вступит в действие после публикации на официальных ресурсах. Жителей Молдавии уже предупредили, что будут наказывать за ношение георгиевской ленты в День Победы.

Напомним, власти Молдавии заявили о нейтральной позиции с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом в республике запретили ретрансляцию новостей российских каналов, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине.