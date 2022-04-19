Донецк, 19 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики предотвратили диверсию, запланированную с целью дискредитации российских военных в населенном пункте Цуповка в Харьковской области, сообщили 19 апреля в МВД ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В н. п. Цуповка была предотвращена диверсия с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в МВД ЛНР от местных жителей поступила информация о том, что по одному из адресов в заброшенном доме может скрываться диверсионная группа.

В результате проведения комплекса спецмероприятий на месте была обнаружена подготовленная и упакованная военная форма с российскими знаками отличия, коктейли «Молотова», оружие и боеприпасы.

«Характер содержимого в обнаруженном схроне обоснованно указывает на планомерную и тщательную подготовку, с вариантами отхода, диверсии с целью дискредитации военнослужащих Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.