Москва, 19 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Видеообращение украинского политика и предпринимателя Виктора Медведчука в Кремле видели. Об этом 19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал журналистам, что в Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука. Песков уточнил, что никакой реакции пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба безопасности Украины распространило видеообращение задержанного украинского политика Виктора Медведчука.