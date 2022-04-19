Москва, 19 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Вопросы, которые касаются членов экипажа ранее затонувшего крейсера Черноморского флота ВМФ России, являются прерогативой Министерства обороны РФ. Об этом 19 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все взаимодействие только по линии министерства обороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны и здесь мы не уполномочены чего-то сообщать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о деталях второй фазы спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.