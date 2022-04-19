Москва, , 12:44 — REGNUM Запад воспользовался президентом Украины Владимиром Зеленским в своих целях, заявил 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

В интервью телеканалу India Today он рассказал, что Запад предал Зеленского и воспользовался им, поощряя стремление игнорировать минский переговорный процесс.

«Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», — сказал Лавров.

Он отметил, что если бы Зеленский сотрудничал и стремился к исполнению минских соглашений, кризис был бы разрешён.