Первомайск, , 12:39 — REGNUM Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Первомайска со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в 12:25 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.