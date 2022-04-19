Москва, 19 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На Украине начинается новая фаза специальной военной операции России. Об этом 19 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью India Today.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр рассказал, что спецоперация на Украине переходит в следующую фазу. Он также отметил, что Вооружённые силы РФ рассматривают возможность применения только обычных вооружений на данной стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров объявил о намерениях российской стороны установить правду о событиях в украинском городе Буча.