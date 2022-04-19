Новосибирск, 19 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На базе новосибирской Городской клинической больницы №1 начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. Проект реализован в рамках соглашения между группой компаний МедИнвестГрупп и региональным правительством.

Правительство Новосибирской области Центр лучевой терапии мирового уровня в Новосибирской области

«С открытием центра Новосибирская область получает дополнительные возможности по объёму и качеству медицинской помощи, — отметил глава области Андрей Травников. — Сегодня в Российской Федерации нет ничего подобного, здорово, что такая концентрация медицинских мощностей достигнута у нас в регионе. Даже врачи ещё не осознали, какими возможностями они теперь располагают».

По оценкам властей, центр может не только закрыть потребности жителей Новосибирской области в этом виде медицинских услуг, но и помочь жителям других регионов и даже соседних государств.

Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей. Площадь центра – более тысячи квадратных метров.