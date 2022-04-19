Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Количество безработных в Ленинградской области выросло за две последние недели, при этом уровень безработицы в регионе остается прежним, на отметке 0,4%, сообщила 19 апреля председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный, безработица, биржа труда

По словам чиновницы, несмотря на события последних двух месяцев, ситуация на рынке труда Ленобласти продолжает оставаться стабильной. С начала текущего года в регионе снизился уровень безработицы, а количество вакансий выросло.

«Ситуация пока стабильная. То что касается численности безработных, мы немного выросли, буквально за последние две недели. На сегодняшний день у нас стоит на учете 4196 безработных граждан (по данным на 1 февраля 2022 на учете состояло 3,6 тыс. Безработных, — прим. ред.). Уровень безработицы остается прежним — 0,4%», — рассказала Алла Астратова.

Она уточнила, что в настоящий момент в регионе находятся в простое или на неполном рабочем дне 40 предприятий (всего в регионе 33 тыс. предприятий), где официально и по договорам работают 15,7 тыс. человек. Что касается роста числа безработных, то он произошел за счет жителей близлежащих к Петербургу районов Ленобласти.

«Увеличилось количество обращений людей, которые работали на предприятиях Санкт-Петербурга», — добавила спикер, уточнив, что у каждого района Ленобласти — своя специфика.

Так, в отдаленных районах региона и в городах Сланцы, Подпорожье, Волосово, Лодейное Поле отмечается наибольшее количество безработных. В близлежащих районах к Петербургу — Тосно, Гатчина, Всеволожск — наоборот, уровень безработицы ниже, кроме того, достаточно большое количество людей оттуда работают в Санкт-Петербурге.