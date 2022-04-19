Москва, 19 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность применения на Украине в ходе специальной военной операции только обычных вооружений. Об этом 19 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью India Today.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров ответил на вопрос о возможностях использования ядерного оружия на Украине. По его словам, на этой стадии Россия рассматривает опцию обычных вооружений.

Также глава МИД России проинформировал, что Россия установит обстоятельства произошедшего в украинском городе Буча.