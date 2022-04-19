Москва, , 11:53 — REGNUM После победы над нацизмом на Украине и освобождения ДНР и ЛНР от нацистов России придётся защищать правду об этой победе на информационном поле. Об этом на открытии первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас в будущем ждет много фейков. Специальная военная операция завершится, Луганская и Донецкая народные республики будут полностью освобождены от неонацистов, от влияния националистических батальонов, которые там глубоко засели, забетонировались, забаррикадировались и восемь лет готовились к этой операции», — сказал Новиков.

Он выразил уверенность в том, что российские военные выполнят эту цель, «но потом нужно будет защищать правду об их победе».