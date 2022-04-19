Москва, 19 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала исключение увертюры великого русского композитора Петра Чайковского «1812 год«из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас. Она написала об этом 19 апреля в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Интересно, до таблицы Менделеева скоро доберутся?», — сыронизировала она по поводу новости об исключении произведения Чайковского из репертуара оркестра в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение увеличить добычу природного газа.