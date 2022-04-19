Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Правоохранители Казахстана задержали 20 летнего мужчину, которого подозревают в координации беспорядков в январе. Об этом 19 апреля сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Житель Жамбылской области, находясь в Алма-Ате, 4 января 2022 года создал телеграм-канал, на который за считанные часы подписались несколько тысяч участников. Через данный телеграм-канал его участники получали подробный инструктаж», — сказал Килымжанов.

По его словам, подозреваемый распространял информацию, как изготавливать коктейли Молотова, грамотно сопротивляться сотрудникам полиции и захватывать здания. В других областях, как отметил Килымжанов, ситуации в январе развивались схожим образом.

Представитель Генпрокуратуры также сообщил, что задержаны два человека, которых подозревают в распределении денег участниками погромов. Платили от $20 до 100 на человека.