Москва, , 11:40 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность расследования событий в украинском городе Буча, расположенном в пригороде Киева.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Лаврова, Россия установит правду о том, что происходило в Буче. Напомним, спустя несколько дней после вывода российских войск в СМИ и соцсетях появились фотографии тел погибших жителей города. Украина и Запад обвинили в произошедшем Россию.

На несостыковках в обвинениях не раз обращали внимание эксперты. В частности, отмечалось, что на первых записях входа украинских войск в город трупов нет. На кадрах, сделанных через несколько дней после вывода российских войск, свежая кровь. Кроме того, опубликованы видео украинских националистов, на которых они обсуждают расстрел в Буче жителей, не имеющих синих повязок на руках.