Москва, , 11:57 — REGNUM Украинским военным следует прекратить воевать за идеи нацизма и сдаться российской стороне, им гарантируют жизнь и нормальное обращение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 19 апреля российским Министерством обороны.

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В ведомстве обратились ко всем украинским военнослужащим и иностранным наёмникам и подчеркнули, что при циничном отношении киевских властей всех их ждёт незавидная участь.

«Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» не заставляли вас воевать за идеи нацизма», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Россия гарантирует всем сдавшимся в плен сохранение жизни и обращение, соответствующее нормам Женевской конвенции. Так российская сторона уже поступила с военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе.

Это срочное заявление, указали в Минобороны, будет доведено до ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также предложили сложить оружие боевикам и наёмникам, которые остались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Для этого будет установлен «режим тишины».

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