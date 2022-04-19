Подгорица, 19 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Посольство России в Черногории потребовало от МИД этой страны разъяснений по поводу сообщений «о разрыве дипотношений» с Москвой, черногорское министерство иностранных дел уже же извинилось за «грубую ошибку» в своем сообщении о санкциях. Об этом 19 апреля сообщили в российском посольстве в этой стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Мы потребовали от МИД Черногории разъяснения в связи с публикацией в Twitter, где говорится о разрыве дипотношений», — приводит слова представителя российского диппредставительства РИА Новости.

Также указывается, что на страницах черногорского внешнеполитического ведомства в ночь на 19 апреля уже появилось извинение за этот пост с уточнением.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 19 апреля МИД Черногории опубликовал на своей странице в соцсети Twitter сообщение, где были перечислены ограничительные меры против РФ и первой из них был указан разрыв дипломатических отношений.