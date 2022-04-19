Москва, 19 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 19 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 416 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 81 случай меньше аналогичного показателя 18 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 497 человек, а днём ранее — у 603 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 8 640 новых случая заражения коронавирусом.