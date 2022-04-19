Копенгаген, 19 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Власти Дании приняли решение увеличить добычу природного газа. Об этом 19 апреля заявила премьер страны Метте Фредериксен.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По её словам, правительство республики планирует временно нарастить добычу газа на месторождениях в Северном море. Она пояснила, что эта мера позволит отказаться от поставок топлива из России.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз готовит эмбарго на поставки российской нефти.