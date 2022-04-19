Москва, 19 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Московской области комплексы фотовидеофиксации начали массово внедрять функцию по распознаванию непристегнутых ремней безопасности, сообщили 19 апреля в пресс-службе Минтранспорта Подмосковья.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

По статистике региональной ГИБДД, за три месяца 2022 года на участках дорог в Подмосковье, где были установлены камеры контроля применения ремней, ДТП с летальным исходом не зафиксированы.

При фиксации непристегнутого ремня автомобилисты получают штрафы в размере 1 тысячи рублей. За 2021 год на дорогах Московской области, а комплексы фотовидеофиксации выявили 2.5 тыс. случаев с непристегнутыми ремнями в автомобилях.

ИА REGNUM ранее сообщало, 77% жителей РФ положительно относятся к ужесточению наказаний за нарушение правил дорожного движения.

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