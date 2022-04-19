Берлин, 19 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Немедленный запрет на поставки российского газа стал бы для Германии и всей Европы болезненным ударом. Некоторые страны рассчитывают на газ из России частично или полностью, и такое решение грозит расколоть Евросоюз, заявил глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E. ON Леонард Бирнбаум.

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По его словам, введение эмбарго на российские энергоносители — неправильный шаг. Полностью зависит от российского газа Словакия, в значительной степени — Чехия и Австрия. Многие другие страны ЕС получают из России по крайней мере весомую долю газа.

«Думаю, это неправильно… Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы», — сказал Бирнбаум в интервью изданию Handelsblatt.

Глава концерна полагает, что связанные с газом вопросы нужно обсуждать на уровне всего ЕС. Мнение о том, что Германия может обеспечить энергоносителями себя, не позаботившись при этом о других странах, грозит расколом содружества.

По мнению Бирнбаума, безопасность энергопоставок для Германии обеспечена не полностью. Три года потребуется на достижение энергетической независимости от России, при этом в краткосрочной перспективе цены на электроэнергию для потребителей останутся высокими.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Бирнбаум заявлял, что Германия не сможет спокойно обойтись без российского газа следующей зимой.

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