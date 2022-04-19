Донецк, 19 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Милиции за сутки уничтожили 67 украинских националистов и два бронетранспортёра. Об этом 19 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, два бронетранспортёра, две огневые позиции 120-миллиметровых миномётов и два грузовых транспортных средства», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также силы ДНР захватили одну БМП и одну 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВСУ.