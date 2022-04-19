Мадрид, 19 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Второй заместитель председателя правительства и министр труда Йоланда Диас объявила, что 22 апреля она проведёт мероприятие в рамках начала разработки положения о стажёрах. Об этом она заявила в интервью телеканалу TVE.

Lamoncloa.gob.es Йоланда Диас

По её словам, положение о стажёрах предоставит «сотням тысяч молодых людей» целый перечень прав.

Диас объяснила, что министерство труда пригласило ассоциации работодателей CEOE и Cepyme и профсоюзы UGT и CCOO за стол переговоров по этому положению, на утверждение которого в рамках трудовой реформы отводится шесть месяцев.