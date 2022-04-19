Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Казахстана обнаружили более 750 единиц оружия, похищенного во время январских беспорядков. Об этом 19 апреля сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом добровольной сдачей не признаются случаи, когда лицо уже задержано с оружием органами правопорядка», — отметил Килымжанов.

Он сообщил, что больше всего оружия нашли в Жамбылской области — 281 единицу. В Алма-Ате обнаружили 249 единиц, в Алма-Атинской области — 201.

Килымжанов отметил, что последнее время нашли 12 винчестеров и два ружья у приверженца религиозного течения в Алма-Ате. В Алма-Атинской области нашли тайник, где было 28 единиц, в том числе два автомата Калашникова.

Напомним, в феврале генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов сообщил, что за время беспорядков в январе было похищено 3388 единиц оружия.

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