Астана, 19 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана обнаружили более 750 единиц оружия, похищенного во время январских беспорядков. Об этом 19 апреля сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«При этом добровольной сдачей не признаются случаи, когда лицо уже задержано с оружием органами правопорядка», — отметил Килымжанов.

Он сообщил, что больше всего оружия нашли в Жамбылской области — 281 единицу. В Алма-Ате обнаружили 249 единиц, в Алма-Атинской области — 201.

Килымжанов отметил, что последнее время нашли 12 винчестеров и два ружья у приверженца религиозного течения в Алма-Ате. В Алма-Атинской области нашли тайник, где было 28 единиц, в том числе два автомата Калашникова.

Напомним, в феврале генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов сообщил, что за время беспорядков в январе было похищено 3388 единиц оружия.