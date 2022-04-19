Париж, , 11:05 — REGNUM Франция отправила на Украину 50 тонн гуманитарной помощи, сообщает Le Parisien.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Колонна из 40 автомобилей с 50 тоннами гуманитарной помощи, покидая Францию, прибыла 18 апреля в гуманитарный центр в Румынии. Эта гуманитарная помощь будет передана Украине.

Это вторая колонна гуманитарной помощи, после той, что ушла в марте, от службы гражданской безопасности по согласованию с центром кризисного управления МВД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Франции заявил, что власти продолжат поставки оборонительных вооружений Украине.

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