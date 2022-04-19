Москва, , 11:13 — REGNUM Три населённых пункта в Донецкой Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований менее, чем за 30 минут. Такие данные приводит 19 апреля представительство ДНР в СЦКК.

Обстрел Mil.gov.ua

Так, в 09:40 по местному времени (совпадает с московским) десять мин калибра 120 мм было выпущено по посёлку Зайцево (южное) со стороны посёлка Майорск.

В 09:25 зафиксирован обстрел Озеряновки со стороны Новгородского. По посёлку выпустили шесть мин калибра 120 мм.

В 10:04 по стороны Майорска по Горловке (посёлку шахты имени Изотова) выпустили четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за миномётного обстрела Широкой Балки и Горловки украинскими силовиками 17 апреля.

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