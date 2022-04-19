Москва, 19 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, находящимся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие. Об этом 19 апреля сообщил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

По его словам, с 12:00 по московскому времени националистам нужно сложить оружие. Всем, кто это сделает, гарантируется сохранение жизни. С 13:00 для обмена информацией будет установлена связь с украинской стороной. С этого времени боевики нацбатов и иностранные наёмники с одной стороны, и ВС РФ и ДНР с другой стороны устанавливают «режим тишины».

Выход украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов должен быть произведён в период с 14:00 до 16:00.

«Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» ни заставляли вас воевать за идеи нацизма», — обратился генерал-майор к боевикам.