Бухарест, 19 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В результате сильнейших снегопадов, обрушившихся на горные районы уездов Горж и Вылча (юго-запад Румынии), десятки небольших населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Об этом 19 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По предварительным данным, из-за разгула стихии прекращено движение на ряде региональных автомагистралей. Сообщается о снежных заносах на некоторых участках железнодорожных путей.

На борьбу с последствиями погодой аномалии направлены представители коммунальных служб, оснащенные современной снегоочистительной техникой.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды в указанных регионах.