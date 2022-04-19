Бухарест, , 10:41 — REGNUM Власти Румынии не санкционировали и не намерены разрешать отправку румынских наёмников на Украину. Об этом 19 апреля со ссылкой на заявление румынского министра обороны Василе Дынку сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

По словам Дынку, на данный момент Минобороны Румынии не располагает данными о присутствии своих вооруженных граждан на украинской территории.

«Распространенная ранее информация… не соответствует действительности», — отметил, в частности, он.

Напомним, ранее в сетевых источниках появились сведения о том, что в составе так называемых «добровольческих батальонов» под эгидой ВСУ на Украине могут находится до 1500 граждан Румынии.